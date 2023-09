Wall Street pinta-se de vermelho à espera da inflação. Oracle cai mais de 13%

O índice industrial Dow Jones recuou 0,05% para 34.645,99 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 desceu 0,57% para 4.461,9 pontos, ao passo que o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,04% para se fixar nos 13.773,61 pontos.

Os índices do lado de lá do Atlântico terminaram a sessão em baixa, com a subida dos preços do petróleo a aumentarem as preocupações relativamente a uma persistente inflação, antes de serem conhecidos os números da subida dos preços nos Estados Unidos esta quarta-feira.Entre os principais movimentos de mercado esteve a Oracle que perdeu mais de 13%, caindo para mínimos de junho depois de ter emitido um "guidance" em que espera resultados abaixo do esperado no quarto trimestre, numa altura de grande incerteza na China e crescente competição no setor da "cloud".Já a Apple que terminou há cerca de duas horas o seu evento de outono na Califórnia em que anunciou o novo iPhone 15, bem com dois novos relógios, terminou a sessão a descer 1,7%, mas vai recuperando 0,14% no "after hours"."As pessoas estão um pouco preocupadas com os preços da energia a subirem de forma bastante agressiva nas últimas semanas e isso cria algumas preocupações à medida que olhamos para novembro", disse à Reuters Thomas Hayes, "chairman" da Great Hill Capital."Parece não haver dúvidas de que a Fed não irá subir juros em setembro, mas os dados da inflação que vão ser divulgados entre agora e novembro são críticos e o mercado está num ponto em que um maior aperto da política monetária poderia ser excessivo", completou.