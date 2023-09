há 29 min. 19h22

Cabo USB-C, nova câmara e "dymamic island": eis o novo iPhone 15

A estrela da noite é introduzida por Tim Cook que passa a palavra a outro elemento da equipa. O novo iPhone 15. As expectativas confirmaram-se e o novo modelo irá ter uma entrada USB-C, tornada obrigatória este ano pela União Europeia.



É assim abandonado o antigo cabo e entrada "lightning", 11 anos após o seu primeiro anúncio. Passa agora a ser possível usar o mesmo cabo de carregamento para os iPhones, iPads e Macs.



Há várias mudanças no novo equipamento, mas o "design" não é uma delas. A nova "dynamic island" introduzida no iPhone 14 Pro vai estar disponível para todas as versões do iPhone 15.



A câmara fotográfica também sofre alterações e o novo iPhone passa a ter estabilização de fotos e vídeos, otimização de retratos com mais cor e melhor performance em termos de iluminação. Este modelo irá incluir também um modelo cinemático de gravação em 4k.



O novo modelo base do iPhone 15 irá custar 799 dólares na versão de 128GB e a versão Plus começará nos 899 dólares na versão com a mesma capacidade. O 15º modelo do iPhone vai estar disponível em branco, preto, cor de rosa, verde, amarelo e duas dimensões: 6,1 para o iPhone 15 e 6,7 para o iPhone 15 Plus.