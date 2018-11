Wall Street recupera após perda de 1 bilião nas tecnológicas

Depois de dois dias de perdas violentas, que afectaram sobretudo o sector tecnológico, as bolsas norte-americanas abriram a sessão a recuperar, em linha com a tendência registada nas praças europeias.

O Dow Jones ganha 0,57% para 24.604,55 pontos e o S&P500 valoriza 0,58% para 2.657,23 pontos. O índice tecnológico Nasdaq, que tem sido o mais penalizado devido ao "sell-off" nas tecnológicas, está a subir 1,15% para 6.987,05 pontos.

Depois de abrir a semana a ceder mas de 3%, o Nasdaq fechou ontem a cair mais de 1%. De acordo com a Reuters, as maiores tecnológicas de Wall Street viram o seu valor de mercado baixar cerca de 1 bilião de dólares. Todas as FAANG - Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google – já negoceiam em "beark market", pois acumulam perdas de mais de 20% face aos máximos. Apesar de as tecnológicas estarem a ser as mais castigadas, a tendência negativa tem sido generalizada, já que cerca de 40% das 500 cotadas do S&P500 também negoceiam em "bear market".

Numa sessão que está a ser de correcção, são precisamente as cotadas que mais têm sido penalizadas que estão a liderar os ganhos. É o caso da Apple, que ganha 1,34% para 179,35 dólares, da Alphabet (dona do Google) que sobe 1,67% para 1.047,71 dólares e também da Microsoft, que soma 1,92%.





Os investidores têm mostrado preocupações com as perspectivas de crescimento de várias tecnológicas, com destaque para a Apple. Ainda hoje surgiu mais um sinal de alerta, pois a Foxconn, a maior fornecedora da Apple, traçou um plano de corte de custos e redução da força laboral, antecipando um ano de 2019 "muito difícil e competitivo".