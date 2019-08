Bernard Madoff,

Apesar dos números positivos no retalho, a produção industrial dos EUA, também revelada hoje, contraiu 0,2% em julho, pior do que o estimado. Além disso, a China endureceu o discurso contra os EUA, acusando Trump de desrespeitar o acordo de Osaka e ameaçando com mais tarifas , o que prejudica ainda mais o sentimento negativo dos investidores.Após essa acusação, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou que a China espera que os EUA cedam para que se implementar o consenso alcançado em Osaka, segundo a CNBC.Além disso, esta quinta-feira, pela primeira vez na história recente dos EUA, os juros a 30 anos da dívida pública negociaram abaixo dos 2%, reforçando as preocupações que existem em relação ao mercado de obrigações. Ontem pela primeira vez desde 2007 os juros a dez anos negociaram abaixo dos juros a dois anos, o que representa a chamada "inversão da curva de rendimentos" que tende a antecipar recessões económicas."Esta é uma semana dura com os mercados tão voláteis", diz o analista da Legal & General, John Roe, à Bloomberg, referindo que a retórica mais endurecida da China não ajuda a acalmar os mercados.Uma das cotadas em destaque neste arranque de negociação é a Walmart. A empresa revelou resultados acima do esperado e melhorou as perspetivas de receitas, o que levou as ações a valorizar mais de 5%.Já as ações da Cisco estão a cair mais de 9% após a empresa ter dito que a disputa comercial terá um "impacto significativo" nos seus resultados. Isso já é visível na receita com origem na China que caiu 25% no segundo trimestre.Os títulos da General Electric também estão em queda após o whistleblower deHarry Markopolos, ter dito que descobriu buracos financeiros nas contas da empresa.(Notícia atualizada às 14h45 com mais informação)