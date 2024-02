Wall Street recupera de palavras de Powell e sobe antes de contas das "big tech"

New York Community Bancorp (NYCB), banco regional norte-americano, estar na mira do mercado.

O presidente da Fed deixou ontem claro que os dados económicos dos últimos meses são positivos, mas que o banco central precisa de mais destes dados para estar plenamente confiante de que a inflação não voltará a subir. As suas palavras foram ouvidas, com o mercado a atribuir agora uma maior probabilidade de o primeiro corte dos juros ocorrer em maio.







impulsionadas pelo bom desempenho de algumas das maiores empresas tecnológicas.Os investidores mostraram mais apetite pelas ações das "big tech" antes da apresentação de contas de três grandes nomes do setor - a-, com as sete magníficas a valorizarem esta quinta-feira.Wall Street conseguiu recuperar da mensagem transmitida por Jerome Powell , presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, que sinalizou que os juros não devem começar a descer em março, e mostrou apetite pelo risco antes da divulgação de novos dados do emprego, na sexta-feira.A maior economia do mundo vai divulgar o números de postos de trabalho criados durante o mês de janeiro, um indicador que é sempre visto com atenção uma vez que o mercado laboral é um dos aspectos tidos em conta pelo banco central no momento de decidir o curso da política monetária.O otimismo manteve-se apesar de a situação de oO NYCB anunciou na quarta-feira um corte do dividendo , para ter mais capital, e reportou prejuízos inesperados. Depois de ontem ter desvalorizado 37%, esta quinta-feira voltou a ser castigado, embora menos, tendo