Wall Street recupera mas tropeça e volta a cair

As principais bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em tereno negativo esta terça-feira. Depois de terem conseguido recuperar algum fôlego na abertura e durante parte da tarde, acabaram por não se manter à tona. Só o Nasdaq fechou no verde.



... O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,15%, para 33.919,84 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,08%, para 4.354,19 pontos. Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,22% para se fixar nos 14.746,40 pontos. As praças norte-americanas conseguiram abrir em alta, a recuperar o vasto sell-off da véspera devido ao risco de falência da gigante chinesa do imobilário Evergrande, mas não foram capazes de sustentar os ganhos e apenas o Nasdaq conseguiu aguentar-se no verde, se bem que com uma subida pouco expressiva. Os receios em torno da Evergrande mantêm-se e amanhã é dia de a Fed anunciar as suas decisões de política monetária, pelo que os investidores optaram ao final do dia por uma atitude mais prudente, sem quererem correr riscos. Os observadores de mercado esperam que a Fed mantenha os juros diretores nos atuais mínimos históricos, em torno de zero, mas não sabem o que será decidido quanto ao seu programa de estímulos, que passa pela compra mensal do equivalente a 120 mil milhões de dólares em obrigações. Existe um consenso cada vez maior de que o banco central dos EUA poderá anunciar o início do ‘tapering’ – retirada gradual dos estímulos –, mas também há quem considere que a Fed vai adiar essa desaceleração na compra de dívida, uma vez que o mercado de trabalho ainda não está robusto e que o espectro de um aumento permanente da inflação está a desvanecer-se. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

