Wall Street sem direção marcada à espera de novas conversações comerciais

As principais bolsas norte-americanas encerraram em terreno misto, com o Dow Jones em baixa e o Nasdaq e S&P 500 no verde. Os investidores aguardam com expectativa o retomar das conversações comerciais entre os EUA e a China.

O Dow Jones fechou a ceder 0,30%, para 26.179,13 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou muito marginalmente (0,04 pontos) para 2.867,23 pontos, mantendo-se assim no nível mais alto desde outubro.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,25%, para 7.848,69 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico oscilaram entre descidas e subidas ligeiras, numa altura em que os investidores avaliam o contexto da maior valorização num primeiro trimestre em quase uma década.

Por outro lado, aguarda-se com expectativa pelo retomar das negociações entre Washington e Pequim.

As conversações comerciais serão retomadas amanhã, dia em que o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, se desloca a Washington com a sua delegação.



"O mundo está prudentemente otimista - esperando pelo melhor, mas preparando-se para o pior", comentou à Bloomberg o fundador e CEO da Zega Financial, Jay Pestrichelli.