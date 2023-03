Wall Street termina dia no verde, com esperança de Fed mais contida

Wall Street terminou o dia pintado de verde, com os mercados a acalmarem com garantias de que o sistema financeiro está estável, após duas semanas turbulentas. Os investidores estão ainda a avaliar a possibilidade de uma subida das taxas de juro em 25 pontos base pela Reserva Federal norte-americana.O industrial Dow Jones ganhou 0,98% para 32.56,6 pontos. Por sua vez, o Standard & Poor's 500 (S&P 500) valorizou 1,3% para 4.002,87 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite arrecada 1,58% para 11.860,11 pontos.Entre os principais movimentos de mercado o First Republic Bank subiu 29,47% para 15,77 dólares, após ter sido noticiado que o JP Morgan está a ajudar a instituição financeira a delinear uma estratégia para garantir a sua vitalidade."Este é um cenário de mercado mais fácil" afirmou o analistas Nicholas Colas, da DataTrek Research à Bloomberg, acrescentando que "as expectativas de um cenário dramático no plano da política monetária estão a diminuir", dado que as "expectativas para as decisões da Fed estão agora entre as possibilidades" do mercado, o que é bom para o mercado acionista.