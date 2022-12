Acionistas do BCP aprovam redução de capital em 1.725 milhões

Os acionistas do BCP aprovaram a proposta de redução de capital proposta pela administração do banco. A decisão foi tomada esta terça-feira numa assembleia geral, que contou com a participação de acionistas detentores de mais de 60% do capital social, sabe o Negócios. Os três pontos em agenda foram aprovados por larga maioria.



A administração do banco tinha avançado com uma proposta de reformulação das rubricas do capital próprio, compreendendo o reforço dos fundos suscetíveis de qualificação regulatória como distribuíveis.

redução do capital social em 1.725 milhões de euros, sem alteração nem do número de ações nem da situação





líquida. A alteração poderá libertar capital para remunerar os acionistas do BCP, sendo que, após dois anos sem o fazer, o banco regressou este ano aos dividendos com a A alteração poderá libertar capital para remunerar os acionistas do BCP, sendo que, após dois anos sem o fazer, o banco regressou este ano aos dividendos com a



Atualmente, o BCP tem admitidas à negociação na bolsa de Lisboa 15.114 milhões de ações. Face à cotação desta terça-feira de 0,1459 euros por ação, conta com uma capitalização de mercado de 2.205 milhões de euros.



O maior acionista - com 4.525.940.191 ações, correspondentes a 29,95% do capital - é o grupo Fosun. Segue-se a Sonangol, que detém 19,49% do capital do banco, com 2.946.353.914 ações.

Para 2023, o BCP ainda não sinalizou qual será o percurso da remuneração acionista, mas os resultados positivos poderão ajudar. Nos primeiros nove meses do ano, o BCP lucrou 97,2 milhões de euros, mais 63% do que em igual período do ano passado.



O desempenho foi impulsionado pelo aumento dos proveitos provenientes da atividade principal do grupo e pela gestão dos custos operacionais recorrentes.



a ratificação da cooptação pelo Conselho de Administração de dois administradores para o mandato que está a decorrer até 2025 e elegeram um vogal suplente da Comissão de Auditoria para o mesmo mandato.

Em causa está umadistribuição de um dividendo ilíquido de 0,09 cêntimos por ação em junho.