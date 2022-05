BCP paga dividendo de 0,09 cêntimos a partir de 3 de junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O BCP anunciou esta terça-feira que vai distribuir a partir de 3 de junho o dividendo ilíquido de 0,09 cêntimos por ação, aprovado na Assembleia Geral Anual.

Assim, as ações do banco deixam de conferir direito à remuneração acionista – ou seja, entram em ex-dividendo – a partir do dia 1 de junho (inclusive), refere a instituição financeira em comunicado à CMVM.

O pagamento dos dividendos será efetuado por crédito da conta junto do intermediário financeiro em que se encontrem registadas as ações detidas por cada acionista.

O montante total a distribuir é de 13,6 milhões de euros.

Ao dividendo proposto corresponde uma "dividend yield" de 0,62% face à cotação de fecho desta terça-feira (0,1449 euros).

Em 2020 e 2021, o banco liderado por Miguel Maya (na foto) não distribuiu dividendos, por conta da incerteza associada à pandemia. Em 2019 tinha remunerado os acionistas com o primeiro dividendo desde 2010, e que foi de 0,2 cêntimos por ação.

O BCP registou lucros de 138,1 milhões de euros em 2021, menos 24,6% do que os 183 milhões registados em 2020.