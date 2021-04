Corticeira Amorim paga dividendo de 18,5 cêntimos a partir de 17 de maio

Depois de aprovado na Assembleia Geral realizada hoje, a Corticeira Amorim anunciou que vai pagar o dividendo aos acionistas a partir do dia 17 de maio, de acordo com o comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). As ações da cotada começam a negociar sem direito a dividendo a 13 de maio.



A remuneração que será distribuída pelos acionistas, referente à atividade do ano passado, é de 18,5 cêntimos brutos por ação, o que, em termos líquidos representa 13,32 cêntimos por ação para pessoas singulares e 13,875 cêntimos para pessoas coletivas. No total, a empresa irá premiar os acionistas com 24,6 milhões de euros.





Apesar de manter o valor do dividendo já desde 2017, os lucros no ano passado caíram. Entre janeiro e dezembro de 2020, a Corticeira Amorim registou uma queda de 14,2% no resultado líquido para os 64,3 milhões de euros , devido ao efeito covid-19.Assim sendo, o "payout" do dividendo - a relação entre o valor a distribuir pelos acionistas e o lucro obtido no mesmo período - é de 38%, acima dos 33% relativos a 2019.Face à cotação de fecho desta sexta-feira, nos 10,14 euros, a rendibilidade do dividendo é de 1,82%.

Após um segundo trimestre de 2020 "severamente afetado por condições de mercado muito desfavoráveis", a Corticeira Amorim registou "uma melhoria da atividade" no segundo semestre do ano passado. Mas eis que, "em 2021 o grau de incerteza ainda é elevado, tornando difícil avaliar a dimensão e a extensão dos impactos diretos e indiretos da pandemia por covid-19 no futuro", observa a empresa.

"O primeiro trimestre do ano 2021, quando comparado com o primeiro trimestre de 2020, que praticamente não foi afetado pela pandemia, dificilmente deixará de apresentar impactos significativos na atividade da Corticeira Amorim", admite.