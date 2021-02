Corticeira Amorim baixa lucros para 64,3 milhões, mas continua a pagar dividendos de 24,6 milhões

A Corticeira Amorim está a mostrar-se bastante resistente aos efeitos da covid-19, tendo encerrado o ano pandémico de 2020 com lucros de 64,3 milhões de euros, apenas menos 14,2% do que no ano anterior.

E se se excluir "o evento não recorrente associado à venda da US Floors", em 2019, "e os gastos não recorrentes", o decréscimo dos lucros "seria de 4,8%", realça a empresa, esta quarta-feira, 24 de fevereiro, em comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os gastos não recorrentes "sofreram um aumento devido ao pagamento de um prémio extraordinário aos colaboradores" da Corticeira Amorim - no valor de mil euros a cada um dos cerca de 3.500 trabalhadores das empresas que são integralmente detidas pelo grupo - "e por gastos de reestruturação, sobretudo decorrentes de indemnizações pagas nas unidades de negócios de rolhas, revestimentos e aglomerados compósitos", explica a maior empresa de produtos de cortiça do mundo.

Apesar da queda dos lucros, a administração da Corticeira Amorim mantém a tradição de propõe a distribuição de um dividendo bruto de 0,185 euros por ação - o mesmo valor pago em 2017, 2018 e 2019 -, no valor de 24,6 milhões de euros.

Realce também para o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) consolidado da Corticeira Amorim, que atingiu os 122,5 milhões de euros em 2020, o que traduz um decréscimo de 1,8% face ao ano anterior, mas bastante inferior ao das vendas, que caíram 5,2% para 740,1 milhões de euros.

O rácio EBITDA/Vendas subiu de 16% para 16,6% em 2020, "beneficiando do consumo de matérias-primas adquiridas a preços mais favoráveis, de ganhos de eficiência operacional e de aumentos de preços de venda, que compensaram o efeito negativo de menores níveis de atividade e da desvalorização cambial", esclarece a Corticeira Amorim.





Entretanto, não obstante toda a crise pandémica, destaque para a robustez do balanço do grupo de Mozelos. "Apesar do aumento do investimento em ativo fixo (45 milhões de euros), do pagamento de dividendos (25 milhões) e das aquisições de 10% da Bourrassé (cinco milhões) e de 30% da Elfverson (dois milhões), foi possível reduzir a divida líquida em 50,4 milhões de euros no ano de 2020", para 110,7 milhões de euros.

De salientar que a corticeira Amorim efetuou, no final de 2020, a sua primeira emissão de obrigações verdes, no montante de 40 milhões de euros, por subscrição particular, sem garantias e pelo prazo de cinco anos.





