CTT propõem dividendo de 12,5 cêntimos por ação

rendibilidade de aproximadamente 3,47% face à cotação de fecho desta quinta-feira (3,60 euros).

Os CTT vão propor à Assembleia Geral o pagamento de um dividendo bruto de 12,5 cêntimos por ação, valor que representa um rácio de "payout" de 47,7% e umaO valor proposto por conta dos resultados de 2022 é assim superior ao de 2021, que foi de 12 cêntimos.



"O pagamento do divididendo está sujeito a aprovação da assembleia geral e será pago em maio de 2023", referem os CTT numa comunicação feita à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Os CTT continuam "empenhados em melhorar a remuneração aos acionistas", garante a empresa liderada por João Bento na mesma nota.



Os CTT comunicaram hoje os resultados de 2022, tendo fechado o ano com uma queda de 5,2% dos lucros para os 36,4 milhões de euros. Já as receitas viram um aumento de 6,9% face ao ano anterior para os 906,6 milhões de euros, com todas as áreas de negócio a registarem crescimento. Contudo, também os gastos operacionais aceleraram para os 850,5 milhões, mais 64,5 milhões do que no anterior.

Notícia atualizada às 18h56