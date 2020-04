EDP distribui 694,7 milhões pelos acionistas a partir de 14 de maio

A empresa anunciou ao regulador do mercado português que a assembleia geral aprovou o pagamento do dividendo de 19 cêntimos. No total a empresa liderada por António Mexia vai distribuir 694,7 milhões de euros pelos acionistas

A Assembleia Geral anual da EDP - Energias de Portugal aprovou a proposta da administração de distribuir um dividendo de 19 cêntimos brutos por ação, face à operação de 2019, o que representa uma quantia total de 694,7 milhões de euros a ser paga aos acionistas.



Num comunicado enviado à CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários) nesta quinta-feira, dia 16 de abril, a empresa liderada por António Mexia anunciou que vai começar a distribuir os dividendos pelos acionistas a partir do próximo dia 14 de maio.



A empresa informa ainda que o pagamento dos dividendos será efetuado por crédito da conta junto do intermediário financeiro em que se encontrem registadas as ações detidas por cada acionista, sendo que terá como agente pagador o Banco BPI, S.A - Sociedade Aberta.



A partir do próximo dia 12 de Maio de 2020, as ações representativas do capital social da EDP serão transacionadas na bolsa de Lisboa sem conferirem direito a dividendos.



O montante distribuído face ao exercício de 2019 será o mesmo daquele que foi distribuído no ano anterior, e a proporção face aos lucors, o chamado "payout", mantém-se também nos 134%, uma vez que a empresa anunciou uma quebra nos lucros em 2019.



A EDP terminou o ano anterior com lucros de 519 milhões de euros, o que representa uma quebra ligeira quebra de 1% em relação ao ano anterior, anunciou a empresa em comunicado à CMVM. Apesar de o resultado líquido ter recuado, o resultado líquido recorrente subiu 7% para os 854 milhões de euros.



