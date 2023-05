Ibersol paga dividendo de 0,70 euros a 20 de junho

A Ibersol vai pagar um dividendo bruto de 0,70 euros a 20 de junho, indicou esta segunda-feira a empresa que explora cadeias de "fast food" como a Pizza Hut ou KFC.O dividendo relativo ao exercício de 2022 beneficia do encaixe que a empresa obteve com a venda dos restaurantes da Burger King em Portugal à RBI.As ações da Ibersol começam a negociar sem direito a dividendo (ex-dividendo) a partir de 16 de junho.Tendo em conta a cotação de fecho desta segunda-feira, 29 de maio, em que as ações da Ibersol subiram 0,58%, para 6,94 euros, o "dividend yield" é de 10,09%.Nos termos legais, e de acordo com o deliberado na Assembleia Geral Anual realizada a 26 deMaio de 2023, avisam-se os Senhores Accionistas que a partir de 20 de Junho de 2023estarão a pagamento os dividendos relativos ao exercício de 2022, com o seguinte valor poração (excluindo as ações próprias em carteira):Dividendo ilíquido (*) 0,70 €Nos termos do Regulamento da Central de Valores Mobiliários, o pagamento dos dividendosserá efectuado através da Central de Valores Mobiliários, sendo o Agente Pagador nomeadopara o efeito o Banco BPI, S.A..Mais informamos que a partir do dia 16 de Junho de 2023, inclusive, as ações da IbersolSGPS, S.A. serão transaccionadas sem conferirem direito a dividendo.