Navigator aprova distribuição de 99 milhões em dividendos suspensos em maio

99.138.919,82 euros tinha sido transferido para reservas livres em maio, quando a empresa decidiu suspender a distribuição da remuneração aos acionistas prevista para junho devido à situação de pandemia.

No entanto, a 29 de outubro, o presidente executivo da The Navigator Company, António Redondo, disse na conferência telefónica com analistas para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre, que, depois destes nove meses de atividade, a empresa "está numa posição financeira confortável para remunerar adequadamente os seus acionistas".