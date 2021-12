Navigator paga dividendo antecipado a partir de 28 de dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





de 49.996.169,75 euros. O agente pagador nomeado para o efeito é o Banco Comercial Português e o pagamento será efetuado através da Central de Valores Mobiliários, indica o documento que refere ainda que, a partir do dia 23 de dezembro de 2021 (inclusive), as ações serão transacionadas em mercado regulamentado sem conferirem direito ao referido pagamento.



Ainda assim, a papeleira tem assumido fortes restrições face à crise das matérias-primas e para o próximo ano vai aumentar os preços do papel entre 10% e 15%.



As ações da empresa encerraram a sessão de ontem a somar 0,25% para 3,2640 euros.

A Navigator Company vai proceder à distribuição antecipada de lucros aos acionistas a partir do dia 28 de dezembro de 2021, indica a empresa em comunicado enviado esta tarde à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.O valor ilíquido - aprovado na reunião desta quinta-feira, será de 0,0703 euros por ação, com o montante total de