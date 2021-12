Navigator paga até ao final do mês dividendo antecipado de 7,03 cêntimos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O conselho de administração da Navigator anunciou que decidiu, em reunião realizada esta quinta-feira, efetuar um adiantamento sobre os lucros aos acionistas, a realizar até ao final do ano.

Esse adiantamento, no montante de 49.996.169,75 euros, equivale ao valor ilíquido de 0,0703 euros por ação, refere a empresa liderada por António Redondo em comunicado divulgado junto da CMVM.





A decisão foi tomada tendo em conta o desempenho da empresa ao longo do ano de 2021.

Os lucros da Navigator subiram 52% nos primeiros nove meses do ano, face ao período homólogo de 2020, para 114 milhões de euros.

Nesse mesmo período, a produtora de pasta e papel aumentou as vendas para quase 1.120 milhões de euros.

Para o quarto trimestre, a empresa admitia "uma forte pressão dos custos", devido à subida dos preços de várias matérias-primas.





Em maio deste ano, a Navigator distribuiu um dividendo de 14 cêntimos, por conta dos resultados de 2020. A empresa habituou os acionistas a dividendos generosos, entregando habitualmente valores superiores ao lucro obtido. Este ano foi diferente (devido à covid), com a companhia de pasta e papel a cortar a remuneração em 50%, colocando o "payout" abaixo dos 100%.

Ainda assim, a empresa continuou a fazer parte do lote das cotadas nacionais com um "dividend yield" igual ou superior a 5%. Acresce que a Navigator também habituou os acionistas com remunerações fora da época regular através da distribuição de reservas.

As ações da papeleira encerraram a sessão de hoje a somar 0,25% para 3,2640 euros.

A este dividendo antecipado de 0,0703 euros corresponde uma rendibilidade de 2,15% tendo em conta a cotação a que a Navigator encerrou nesta quinta-feira.



(notícia atualizada)