Navigator paga dividendo extraordinário de 21,09 cêntimos a 12 de dezembro

A Navigator vai distribuir um dividendo extraordinário no valor bruto de 21,091 cêntimos por ação a partir de 12 de dezembro, informou esta segunda-feira a papeleira.Esta remuneração, proposta pela Semapa, maior acionista da papeleira, foi aprovada hoje em assembleia geral.O dividendo divide-se em 0,16642 euros brutos oriundos do pagamento de reservas livres e em 0,04449 euros brutos vindos de resultados transitados.As ações da Navigator deixam de ser transacionadas com direito ao dividendo a partir de 8 de dezembro (inclusive).