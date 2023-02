Navigator vai propor dividendo de 0,2812 euros por ação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O conselho de administração da Navigator vai propor à assembleia geral de acionistas uma distribuição adicional de dividendos às ações em circulação, relativa a 2022, no montante bruto de 0,2812 euros por ação, anunciou esta quinta-feira a empresa no comunicado onde divulgou os resultados do ano passado.

Essa distribuição de dividendos, acrescenta, "corresponde a um valor total de aproximadamente 200 milhões de euros", o que o conselho de administração justifica com "o desempenho da Navigator". Os lucros da papeleira cresceram 129% para 392 milhões de euros o ano passado.

Leia Também Lucros da Navigator crescem 129% para 392 milhões em 2022

Tendo em conta a cotação de fecho da papeleira esta quinta-feira (3,268 euros), o "dividend yield" é de 8,6%.

Como refere o relatório e contas da papeleira, ao longo do ano passado foram "distribuídos dividendos e reservas no valor total de 250 milhões de euros de dividendos".

No ano passado, a empresa liderada por António Redondo distribuiu um dividendo de 0,1406 euros por ação, por conta dos resultados de 2021.