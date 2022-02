Lucro da Novabase cresce 16% para 8,7 milhões de euros

A Novabase teve um resultado líquido de 8,7 milhões de euros em 2021, num crescimento de 16% face ao ano anterior.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a tecnológica anuncia também a "distribuição de 13,5 milhões de euros aos acionistas", valor que corresponde a 155% do resultado líquido consolidado, representando um dividendo de 43 cêntimos por ação".O volume de negócios subiu 11%, alcançando 138,8 milhões de euros. A atividade em Portugal representou 42,6% (menos do que os 44,8% de 2020), enquanto as operações fora do país foram responsáveis por 57,4% (55,2% um ano antes).O número de trabalhadores aumentou 16% para 1866 pessoas.O CEO Luís Paulo Salvado escreve que o negócio que a companhia designa como 'Next-Gen' cresceu 15%, graças à expansão de 20% da atividade internacional. Este braço da atividade da Novabase representou dois terços do EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), que alcançou 12,7 milhões de euros, numa valorização de 7% face à rentabilidade do ano anterior.Já no ramo batizado 'Value Portfolio', a empresa considera que 2021 marcou a "recuperação após os impactos da pandemia, sobretudo no mercado espanhol".Em 2021, as ações da Novabase valorizaram 60%, "claramente acima dos índices de referência PSI20 e EuroStoxx Technology, que valorizaram 14% e 34% respetivamente".Em 2020, a Novabase tinha apresentado um lucro de 7,5 milhões de euros, numa queda de 63,3% face ao ano anterior. O resultado levou a empresa a não distribuir dividendos.Em 2021 a tecnológica vendeu a Collab e o negócio GTE.