Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os analistas do banco polaco mBank baixaram esta quinta-feira a recomendação para as ações do Millennium Bank - o braço da Polónia do BCP - de "comprar" para "manter". O preço-alvo continuou nos 5,03 zlotys.



O setor bancário no país tem estado sob forte pressão devido a intervenções estatais e uma aperto do cerco dos reguladores às instituições.