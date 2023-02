Analistas veem luz ao fundo de 2023 para mercado acionista com impulso chinês

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A turbulência de 2022 no mercado acionista está a assombrar o arranque deste ano. Porém, à medida que avançamos no ano o pessimismo vai dando lugar a perspetivas mais positivas com a China à cabeça, de acordo com os analistas questionados pela Fidelity International no seu inquérito anual. Cautela é, no entanto, a palavra de ordem.



"À medida que entramos em 2023 com preços mais altos e taxas de juro ...