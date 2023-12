Após triplicar valor em bolsa Mota-Engil cai mais de 10% com retirada de mais-valias

As ações da Mota-Engil chegaram a desvalorizar mais de 10%, um dia depois de ter alienado a Mota-Engil Central Europe (MECE) e as suas subsidiárias. No entanto, os analistas aplaudem a operação.

Após triplicar valor em bolsa Mota-Engil cai mais de 10% com retirada de mais-valias









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Após triplicar valor em bolsa Mota-Engil cai mais de 10% com retirada de mais-valias O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar