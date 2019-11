As avaliações do BPI para 16 cotadas da bolsa nacional

Recomendação: Neutral

Preço-alvo: 15,60 euros





A Galp é uma das três empresas com uma recomendação de "neutral". A petrolífera apresenta o menor potencial de valorização face ao preço-alvo (15,6 euros): 3,8%. Os analistas notam que a petrolífera portuguesa é um dos nomes de crescimento no setor, com disciplina ao nível do investimento e um dividendo atrativo. No entanto, isto já está descontado no valor da cotação.