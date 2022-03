Barclays sobe preço-alvo da Nos. Ainda assim vê desvalorização de 21,5%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barclays subiu esta quarta-feira o preço-alvo das ações da Nos, numa análise assinada por Mathieu Robilliard. De acordo com uma nota de "research" citada pela Bloomberg, este analista aponta agora para um preço de 3 euros, mais 20 cêntimos face à nota anterior, que data do início do mês.