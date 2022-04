BNP Paribas baixa recomendação e "target" para Jerónimo. Vê potencial de queda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os analistas do Exane BNP Paribas baixaram a sua recomendação e o preço-alvo para as ações da Jerónimo Martins. O novo "target" para a retalhista portuguesa atribui-lhe um potencial de queda face à cotação.

O banco francês baixou a recomendação para as ações da cotada portuguesa de "neutral" para "underperform", enquanto o preço-alvo foi revisto em baixa de 19,8 euros para 19,5 euros, uma avaliação que atribui um potencial de queda de 3,6% às ações face ao preço de fecho na última sessão, segundo dados da agência Bloomberg.

Esta revisão em baixa surge poucos dias depois de as ações da companhia portuguesa terem batido novos máximos históricos. A retalhista negociou pela primeira vez em 22,2 euros a 11 de abril.

O "target" do BNP Paribas para a Jerónimo Martins fica abaixo da avaliação média para a empresa, de 21,15 euros. Em termos de recomendação, a maioria dos analistas (51,7%) tem um "rating" neutral para a retalhista, 38% mandam comprar e apenas 10% aconselham aos investidores que se desfaçam das ações da Jerónimo Martins.

Os títulos da companhia seguem a desvalorizar 1,98% para 19,82 euros, com a empresa a acompanhar o "mar vermelho" na bolsa lisboeta.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.