CaixaBI eleva em 43% avaliação da Altri

Os resultados apresentados pela Altri, referentes ao primeiro trimestre, levaram o CaixaBI a rever as suas estimativas e avaliação da empresa. O preço-alvo foi elevado em mais de 43%, com as acções a terem um potencial de progressão de quase 19%.

A Altri, co-liderada por Borges de Oliveira e Paulo Fernandes, reportou um aumento de lucros de 90,6% para 32,6 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. As receitas ascenderam a 173,4 milhões de euros e o EBITDA aumentou para 63,3 milhões de euros. Os resultados foram apresentados na sexta-feira, 11 de Maio, já após o fecho do mercado. E esta segunda-feira os analistas debruçaram-se sobre os números, com notas positivas.

"A margem de EBITDA foi a mais alta de sempre (pelo menos desde 2008), reflectindo um mercado de pasta próspero que parece ter ganho tracção inesperadamente em 2018", salientam os analistas Carlos Jesus e Artur Amaro, numa nota de análise do CaixaBI a que o Negócios teve acesso.

"Aumentámos as nossas previsões para o preço da pasta [de papel] para os próximos anos", revelam na mesma nota. Os analistas vêem os preços da pasta "bem sustentados em 2019-2020", uma vez que não estão previstos aumentos de capacidade.

Com as novas previsões, o CaixaBI estabeleceu um preço-alvo de 7,60 euros por acção, o que corresponde a uma revisão em alta de 43,3% face aos 5,30 euros estabelecidos anteriormente. O novo "target" confere às acções da Altri um potencial de valorização de 18,9%, tendo em consideração o valor de fecho das acções na segunda-feira (6,39 euros).

Com esta margem de progressão, o CaixaBI também melhorou a recomendação de "acumular" para "comprar".

As acções da Altri têm vindo a acumular ganhos, atingindo máximos históricos consecutivos. Ainda na segunda-feira, os títulos tocaram nos 6,43 euros, o valor mais elevado de sempre. Desde o início do ano, as acções desta empresa acumulam um ganho de 23,6%.



