Chuva de quedas do preço-alvo cai sobre cotadas do PSI

Uma série de bancos de investimento reviram o preço-alvo das ações de várias cotadas do PSI. A EDP foi a única que viu o seu preço-alvo a subir, enquanto no lado das revisões em baixa estiveram a EDP Renováveis, a Sonae, o BCP e a Galp.



O Caixabank BPI desceu o "target" da EDP Renováveis de 22,30 euros para 19,40 euros, enquanto o Intermoney fixou-o em 23 euros, abaixo do preço anterior de 27 euros. Ainda assim,...