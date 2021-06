Citi inicia cobertura da EDP Renováveis com potencial de 15% e recomendação de compra

O Citi iniciou a cobertura da EDP Renováveis recomenda a "compra" das ações do braço para as "energias verdes" do Grupo EDP.O banco atribui um preço-alvo para os títulos da cotada de 21,40 euros, o que tem implícito uma valorização de 15% face ao valor de fecho da passada sexta-feira, quando a EDPR encerrou o dia nos 18,63 euros.O preço das ações desconta o valor do portefólio e proporciona um "pipeline" de crescimento verde "gratuito", o que é atrativo, juntamente com a forte estratégia de crescimento e balanço robusto da empresa, refere o analista Ayesha Khalid.O preço-alvo médio para as ações da EDP Renováveis é agora de 21,90 euros, o que pressupõe um potencial de valorização de 17,5%.