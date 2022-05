Contas da Altri alinham com o esperado. Analistas veem "retoma significativa" este trimestre

Os resultados da Altri no primeiro trimestre deste ano ficaram "em linha com as estimativas" dos analistas. A subida do preço da pasta do papel e a desvalorização do euro contra o dólar foram o trampolim para o desempenho da empresa liderada por José Soares de Pina e os analistas apontam agora para uma "retoma significativa" neste trimestre, segundo as notas de "research" a que o Negócios teve acesso.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;