Credit Suisse sobe preço-alvo da Nos após resultados semestrais

O Credit Suisse mantém a recomendação "Neutral" para as ações da operadora e adverte para a demora no leilão do 5G e para os riscos de um novo concorrente no mercado português.

