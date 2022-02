Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Uma "significativa redução das incertezas regulatórias" e novos "fatores que poderão desbloquear valor" são as justificações para o CaixaBank / BPI ter revisto em alta o preço-alvo e a recomendação para as ações dos CTT. A decisão segue-se a assinatura do novo contrato de serviço universal postal com o Estado e está a levar a uma forte valorização dos títulos em bolsa....