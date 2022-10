Democratas ou Republicanos? Como reage Wall Street às eleições intercalares nos EUA?

As eleições intercalares são sinónimo de alta volatilidade e baixos retornos antes do dia da ida às urnas. No entanto, uma vez votados os lugares no Congresso, a segunda metade do mandato presidencial costuma ser de bonança.

Democratas ou Republicanos? Como reage Wall Street às eleições intercalares nos EUA?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Democratas ou Republicanos? Como reage Wall Street às eleições intercalares nos EUA? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar