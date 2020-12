EDP é a top pick do Bernstein para investir na transição energética

A EDP foi eleita a cotada favorita (top pick) do banco de investimento Bernstein para investir na transição para uma energia mais limpa, considerando que o atual mix de resultados da empresa portuguesa já está no nível a que muitas utilities aspiram para o futuro.

De acordo com a Bloomberg, o Bernstein elevou o preço-alvo da EDP de 5,70 euros para 6,00 euros, com a recomendação a permanecer em "outperform" (desempenho acima do mercado).

Já o preço-alvo da EDP Renováveis subiu de 20 euros para 22 euros, sendo que a recomendação também ficou em "outperform".

O banco de investimento assinala que mais de metade dos resultados da EDP já vem das energias renováveis, sendo complementado em cerca de 25% por redes de eletricidade. Este mix de resultados deixa a EDP numa "excelente posição" para beneficiar com a transição energética e crescimento das redes de eletricidade, refere o analista Meike Becker.

O Bernstein destaca que a EDP Renováveis tem um peso de 44% no EBITDA da EDP e as suas operações eólicas e no solar estão a crescer de forma atrativa, com margens superiores às conseguidas pela concorrência.

O banco de investimento nota ainda que o processo de desalavancagem da EDP tem sido implementado com sucesso, pelo que o balanço da cotada já não representa um constrangimento para o crescimento da companhia.

A EDP fechou sexta-feira nos 4,605 euros, pelo que o novo preço-alvo representa um potencial de valorização de 30,3%. A empresa liderada por Miguel Stilwell acumula em 2020 uma valorização de 22%, enquanto a EDP Renováveis avança 71%.