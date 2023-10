Goldman Sachs sobe "target" da EDP e corta preço-alvo da EDPR após dados operacionais

O gigante de Wall Street manteve as recomendações das duas cotadas em comprar. No caso do "target", optou por uma revisão em alta da EDP e por cortar o preço-alvo da EDP Renováveis. Ainda assim aponta para um crescimento dos resultados até 2027.

