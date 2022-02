JB Capital corta preço-alvo e recomendação da Galp

O "trading update" divulgado pela petrolífera no início do mês aponta para que no ano passado, tenha havido um aumento da dívida líquida, situação que levou a empresa a avaliar a possibilidade de um "ajuste no dividendo distribuído aos acionistas".

JB Capital corta preço-alvo e recomendação da Galp









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: JB Capital corta preço-alvo e recomendação da Galp O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar