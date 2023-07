JB Capital corta recomendação da Jerónimo Martins após resultados. Ações caem mais de 5%

A recomendação para os títulos foi revista em baixa de "comprar" para "manter". O "target" mantém-se em 28,7 euros. A margem do EBITDA da retalhista no primeiro semestre atingiu os 6,9%, abaixo dos 7,2% no período homólogo.

JB Capital corta recomendação da Jerónimo Martins após resultados. Ações caem mais de 5%









