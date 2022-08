Jefferies corta "target do BCP. Ações derrapam mais de 1% e comandam perdas no PSI

Apesar deste corte de preço-alvo, a análise dos especialistas sobre os resultados do BCP, que foram apresentados no final de julho, mantém-se predominantemente positiva. Desde o início do ano, o banco já somou 6% em bolsa.

Jefferies corta "target do BCP. Ações derrapam mais de 1% e comandam perdas no PSI









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Jefferies corta "target do BCP. Ações derrapam mais de 1% e comandam perdas no PSI O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar