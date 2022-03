Kepler Cheuvreux sobe preço-alvo da Nos, mas vê potencial de perda de 6,2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os analistas do Kepler Cheuvreux estão a demonstrar algum otimismo para com as ações da operadora de telecomunicações Nos. Numa nota de "research" citada pela agência Bloomberg, o analista Javier Borrachero sobe o preço-alvo para os títulos da cotada portuguesa, passando para 3,6 euros.