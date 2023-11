Mediobanca está menos otimista para o BCP

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mediobanca baixou a recomendação relativamente ao desempenho das ações do BCP nos próximos 12 meses, mas subiu ligeiramente o preço-alvo do único banco cotado na bolsa nacional.



Numa nota assinada pela analista Noemi Peruch a que a Bloomberg teve acesso, a recomendação passa de "outperform", equivalente a comprar, para "neutral, equivalente a "manter". Das restantes casas de investimento que cobrem as ações ...