Venda de ações reforça que CTG "tornou-se um investidor financeiro" na EDP

Desde que em 2019 falhou a oferta pública de aquisição sobre a EDP que os analistas entendem que a China Three Gorges (CTG) assumiu uma posição diferente como maior acionista da elétrica portuguesa. Agora com a venda de mais um pacote de ações da cotada, esta alteração é ainda mais visível.

Esta conclusão é dos analistas do CaixaBank/BPI. A venda de 2,52% do capital, numa operação concretizada esta quinta-feira, "reforça a nossa perspetiva de que a CTG tornou-se um investidor financeiro na EDP", referem os analistas do banco na nota diária publicada hoje.

Apesar de ter efetuado a segunda redução de posição no espaço de um ano, a CTG reiterou "o seu total compromisso com esta parceria estável e duradoura" com a EDP e prometeu "apoiar" a parceria estratégica entre as duas empresas "há mais de nove anos, e que é um pilar fundamental da estratégia internacional da CTG".

Depois de falhar o controlo da maioria do capital da EDP na OPA de 2019, os acionistas chineses passaram de uma posição de 23,5% para os atuais 19%. Pelo meio subscreveram um aumento de capital.

São ainda os maiores acionistas, mas a perceção no mercado que este investimento é agora mais financeiro do que estratégico também contribuiu para a escalada das ações da EDP nos últimos meses, pois aumentou o ângulo especulativo da cotada.

Numa altura em que as ações transacionam perto de máximos históricos, a CTG conseguiu um encaixe de 534 milhões de euros com a venda de 100 milhões de ações a um preço unitário que ascendeu a 5,34 euros.

A oferta dos títulos foi alvo de uma forte procura, o que permitiu que as ações fossem colocadas acima no preço mínimo definido pela CTG (5,265 euro) e com um desconto de apenas 1% face à cotação da véspera.

Apesar da venda ontem concretizada pela CTG, as ações da EDP sobem 0,78% para 5,436 euros, quando habitualmente a reação a este tipo de operações é negativa.

No comunicado emitido ontem à noite, a energética liderada por Miguel Stilwell de Andrade sublinha que "esta transação complementa outros ajustes na posição da CTG no capital social da EDP nos últimos 12 meses, como a venda de uma participação de 1,8% do capital social da EDP através de um processo de accelerated bookbuild em fevereiro de 2020, bem como a subscrição do aumento de capital de mil milhões de euros em agosto de 2020, no qual a CTG reforçou a sua posição acionista".