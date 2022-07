20 anos depois, euro volta à paridade com o dólar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Corria o dia 15 de julho de 2002 e Portugal ainda digeria a sua eliminação do Mundial de Futebol contra a Coreia do Sul. Nessa data, o euro - que vinha a ganhar terreno face à nota verde - galgou o mítico patamar e passou a valer o mesmo que o dólar. Na altura, apenas 12 países da União Europeia partilhavam esta divisa. Agora, 20 anos volvidos, com 19 membros e 340 milhões de utilizadores, a moeda única concluiu hoje o percurso inverso

