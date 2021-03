CEO do Twitter vende primeiro tweet como arte digital. Maior oferta já chega aos 2,5 milhões

Jack Dorsey, CEO do Twitter, vai vender o seu primeiro tweet na forma de token não fungível, ou NFT na sigla em inglês, e a oferta mais elevada até ao momento já supera os 2 milhões de dólares.





just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

O processo de licitação foi iniciado na passada sexta-feira, quando o empresário partilhou um link para a plataforma "Valuables", onde a sua primeira entrada na rede social está agora disponível para venda à melhor oferta apresentada. Até agora, a proposta mais alta chega do CEO da Bridge Oracle, Sina Estavi, que oferece 2,5 milhões de dólares.





Um token não fungível é um tipo especial de token criptográfico que representa algo único e cuja propriedade é registada numa blockchain.





Contudo, ao contrário das criptomoedas, como a bitcoin, e da maioria dos outros ativos, os NFT não são intercambiáveis, o que os torna únicos, como uma espécie de item de colecionador.





Segundo a CNBC, estes itens colecionáveis ganharam muita popularidade recentemente, com qualquer pessoa, de artistas a bandas de rock, a cunharem o seu conteúdo. Uma versão digital do meme Nyan Cat de 2011, por exemplo, foi vendida por quase 600 mil dólares num leilão online no mês passado.





Dorsey é um defensor convicto das moedas digitais, tendo mesmo exibido a expressão "#bitcoin" na sua biografia do Twitter. A sua empresa de pagamentos digitais Square também comprou aproximadamente 3.318 bitcoins no final de fevereiro, depois da aquisição de 4.709 em outubro do ano passado.