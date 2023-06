O presidente turco Recep Tayyip Erdogan nomeou uma ex-gestora do Goldman Sachs e do First Republic Bank, Hafize Gaye Erkan, como nova governadora do banco central da Turquia, a primeira mulher a ocupar o cargo.





A nomeação ocorre numa altura em que a lira turca alcança mínimos históricos contra o dólar, por alegada interrupção da intervenção da banca pública para sustentar a moeda turca e no âmbito da recondução de Erdogan ao poder, depois da segunda volta das eleições presidenciais em maio.





Hafize Gaye Erkan viveu mais de 20 anos nos EUA, tendo trabalhado no Goldman Sachs durante 10 anos, tendo depois sido líder regional do First Republic Bank, em São Francisco, até 18 meses antes do colapso.





Leia Também Lira turca vive tombo histórico com mudança de políticas económicas

A nova governadora sucede assim a Sahap Kavcioglu que se manteve no cargo por apenas dois anos, tendo ficado conhecido por apoiar as políticas de Erdogan em termos monetários, apesar de estas serem pouco ortodoxas (e cuja a eficácia está por provar em termos académicos e no contexto económico prático).





Erdogan ficou conhecido por apoiar a manutenção das taxas de juros em níveis ultrabaixos, apesar da inflação acelerar de mês para mês na Turquia, o que tem pressionado a lira turca.





Esta sexta-feira, a moeda oficial do país segue a cair 1,6%, valendo cada dólar 23,5 liras, um novo mínimo histórico.





Depois de eleito, Erdogan prometeu uma equipa para os assuntos económicos com credibilidade internacional, tendo entretanto nomeado o ex-estratega da Merrill Lynch, Mehmet Simsek, como novo ministro das Finanças.





Desde então, a lira turca tem dia a dia alcançando novos recordes em baixa. Segundo fontes contactadas pela Bloomberg os bancos estatais, desde a liderança de Mehmet Simsek, têm deixado de comprar liras por dólares.





O mercado aguarda agora a reunião de política monetária do banco central com nova liderança agendada para o próximo dia 22 de junho. JPMorgan Chase e Barclays apontam para uma subida de 16, pontos percentuais das taxas de juro diretoras para 25%. O JPMorgan admite mesmo que esta mudança possa ocorrer antes desta reunião.