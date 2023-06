Presidente da Turquia diz que aceita mudanças na política monetária

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, esclareceu hoje - aos jornalistas que o acompanham no voo de regresso de uma visita ao Azerbaijão - que aceita uma mudança na política monetária do país, que deve levar o banco central turco a subir as taxas de juro, depois de reduções nos últimos anos.Estes foram os primeiros comentários públicos do Chefe de Estado e de Governo sobre política monetária, citados pela agência Efe, após a reeleição para o cargo em 28 de maio passado.Apesar de deixar claro que aceita a mudança na política monetária, Erdogan disse que não mudou a sua posição a favor da redução das taxas, segundo o jornal turco Daily Sabah."No que diz respeito ao pensamento atual do nosso ministro das Finanças, é claro que cedemos facilmente para tomar as medidas necessárias rapidamente e em conjunto com o banco central", disse o presidente."Dissemos ao ministro 'boa sorte' e, dessa forma, também declaramos a nossa determinação em reduzir a inflação para um dígito", acrescentou.Segundo analistas, estes comentários sugerem que o presidente deu sinal verde para a subida dos juros diretores por parte do banco central.No entanto, o presidente reiterou a sua posição favorável à redução das taxas de juro dos bancos para tornar mais baratos os créditos e, assim, impulsionar o investimento e as exportações.Entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2023, o Banco Central da Turquia reduziu gradualmente as taxas de juro, de 17% para 8,5%.