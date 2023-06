Lira turca vive tombo histórico com mudança de políticas económicas

A moeda local da Turquia está em mínimos históricos em relação ao dólar, perante a possibilidade de haver uma mudança de estratégia económica por parte do governo liderado por Recep Tayyip Erdogan, com a substituição do ministro das Finanças por Mehmet Simsek.



A lira turca cai cerca 0,8%, uma dimensão reduzida em comparação com o "sell-off" de 7,2%, registando uma queda para 23,19 dólares, algo que já não se via desde a queda histórica de 2021, que foi atribuída a políticas económicas pouco ortodoxas por parte do presidente.





O Governo turco tem-se esforçado por manter o valor da lira, criando incentivos para evitar que as pessoas troquem a moeda e obrigando o banco central a vender reservas de moedas estrangeiras. Além disso, o presidente também defende que as taxas de juro baixas são essenciais para o crescimento económico.Mas depois de reeleito a 28 de maio, Erdogan reestruturou o seu gabinete e nomeou mesmo um novo ministro das Finanças. Quem comenda, agora, a pasta é Mehmet Simsek, antigo vice-primeiro-ministro, o que poderá significar uma mudança de estratégia económica.Desde já, o novo ministro fez questão de dizer que o país não pode continuar como está. "A Turquia não tem outra opção senão regressar a uma base racional", disse Mehmet Simsek, após ter sido eleito. "Uma economia turca baseada em regras e previsível será a chave para alcançar a prosperidade desejada", acrescenta.Agora os analistas creem que é possível uma subida das taxas de juro e que o banco central pode não querer esperar até à reunião do dia 22 de junho. Uma subida de emergência "é muito possível e poderia estabilizar os mercados a curto prazo", disse o diretor de "research" cambial do Commerzbank, Ulricht Leuchtmann, à Reuters.No entanto, não põe de parte que se aproximam tempos difíceis para a lira turca. "Cheira-me ao início de uma crise da lira", referiu o especialista, explicando que "é o que acontece quando se tem um movimento exponencial - durante muito tempo pensa-se que não acontece nada e, de repente, o inferno rebenta".