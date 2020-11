Euro supera dólar como moeda de pagamento pela primeira vez desde 2013

Dados da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT, na sigla em inglês), que coordena mensagens de pagamentos internacionais para mais de 11 mil instituições financeiras em 200 países, mostram que a moeda única da União Europeia e o dólar foram seguidos pela libra esterlina e pelo iene japonês. O dólar canadiano ultrapassou o yuan da China e ocupou a quinta posição, segundo a SWIFT.









Obstáculos comerciais, a recessão provocada pela pandemia e a desarmonia política renovaram a pressão para reduzir o peso dos pagamentos internacionais em dólares. A divisa dos Estados Unidos desvalorizou mais de 11% desde o pico de março, segundo um índice da Bloomberg que segue um cabaz com as principais moedas, e muitos observadores antecipam uma maior desvalorização.





O dólar continua, no entanto, a ser a principal moeda de financiamento, com cerca da metade de todos os empréstimos e títulos de dívida internacionais denominados na nota verde, segundo o relatório de julho do Banco de Pagamentos Internacionais.

Cerca de 85% de todas as transações de câmbio são realizadas contra o dólar e representam 61% das reservas internacionais oficiais, disse o BIS, acrescentando que cerca da metade do comércio internacional é faturado na moeda americana.





Cerca de 37,82% das transferências em dinheiro via SWIFT foram realizadas em euros no mês passado, a maior percentagem desde fevereiro de 2013. É um aumento de mais de 6 pontos percentuais em relação ao final do ano passado.





O uso do dólar americano caiu cerca de 4,6 pontos percentuais em relação a dezembro, para 37,64% das transações no mês passado. O dólar atingiu o pico de 45,3% em abril de 2015. Juntas, as moedas britânica, japonesa e canadiana representaram 12,25% das transações em outubro.





A participação do yuan caiu para 1,66% das transações, o pior desempenho desde abril. A moeda chinesa estava em 35º lugar em outubro de 2010, quando a SWIFT começou a rastrear as moedas desta forma. O yuan ficou entre as seis primeiras em 2014, e tem uma média geral de pouco menos de 2% de participação global desde então.