Relação entre euro e dólar mexe com três quartos do PSI

A relação cambial entre euro e dólar já está a ter impacto em quase três quartos do PSI: as cotadas da energia e as do papel e pasta, que compõem 72% da capitalização de mercado do índice. Desde o início do ano, a moeda única já tombou quase 9% contra a nota verde, o que acabou por beneficiar as energéticas e papeleiras no que toca aos resultados dos primeiros nove meses do ano.



"As que

...