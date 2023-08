Russos vendem divisas para aproveitar enfraquecimento do rublo

Os russos começaram a vender divisas para aproveitar a desvalorização do rublo, que caiu cerca de 15% nos últimos dois meses em relação às principais moedas estrangeiras, disse esta terça-feira o Banco Central da Rússia."No contexto do enfraquecimento do rublo, cuja taxa de câmbio ultrapassou os 90 rublos por dólar americano, a população passou a efetuar vendas líquidas de moeda estrangeira", afirmou a entidade num comunicado, citado pela Efe.Segundo o banco central russo, num mês apenas, os russos venderam divisas de cerca de 44.000 milhões de rublos, perto de 500 milhões de dólares.Desde o passado dia 07 de julho, a taxa de câmbio do rublo mantém-se acima de 90 unidades por dólar.